Beylikdüzü'nde fabrika yangını okulu tatil etti

Veliler okula gelerek çocuklarını alırken, bazı çocukların korkarak annelerine sarıldığı görüldü.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevreyi siyah dumanlar kapladı. Fabrikanın karşısında bulunan bir okuldaki öğrencilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için eğitime bir günlük ara verildi. Tatil edildiği açıklanan okulda öğrenciler kendilerini alması için velilerini bekledi. Okula gelen veliler çocuklarını alarak fabrikadan uzaklaştırdı.

Öte yandan, bazı çocukların yangından kaynaklı yoğun dumandan korktuğu görüldü. Korkan çocuklar okul kapısında annelerine sarılarak rahatlamaya çalıştı.

Alper Korkmaz

