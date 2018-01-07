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Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü

Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı. Çıkan yangının LPG tankına ulaşmadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti.

Beylikdüzünde faciadan dönüldü

07 Ocak 2018 09:36
Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Yangın, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinden birisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün yaklaşık 100 metre önce gaz dolumu yaptığı araçtan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. Cadde trafiğe kapanırken, itfaiye tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, aracın gaz yüklü olması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından LPG tankına ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. 

Murat Delice

 

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