Diğer
Kategoriler

Beylikdüzü'nde kadınları vuran şahıs, adliyeye sevk edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde dün sabah saatlerinde 2 kadını vurarak yaralayan öğretmen Nurullah K. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzünde kadınları vuran şahıs, adliyeye sevk edildi

30 Aralık 2017 11:28
Beylikdüzü'nde kadınları vuran şahıs, adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D. dün sabah saatlerinde isminin Nurullah K. olduğu öğrenilen bir öğretmen tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Nurullah K.'nın polis sorgusu tamamlandı. Öğretmen Nurullah K.'nin evli olduğu kız arkadaşı Eda T. ile de bu sebepten bir anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Şahsın, Eda T.'nin evinde çıkan tartışmada silahla Eda T.'yi ve ev arkadaşı İnci D.'yi yaralandığı ileri sürüldü.
Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası olaydan kısa süre sonra kıskıvrak yakalanan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırıda ağır yaralanan Eda T.'nin ise hastanede yoğun bakımda olduğu ve durumum ağır olduğu öğrenildi. 

Murat Delice

Etiketler: beylikdüzü, kadınlar, zanlı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç