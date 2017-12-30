Beylikdüzü'nde kadınları vuran şahıs, adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D. dün sabah saatlerinde isminin Nurullah K. olduğu öğrenilen bir öğretmen tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Nurullah K.'nın polis sorgusu tamamlandı. Öğretmen Nurullah K.'nin evli olduğu kız arkadaşı Eda T. ile de bu sebepten bir anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Şahsın, Eda T.'nin evinde çıkan tartışmada silahla Eda T.'yi ve ev arkadaşı İnci D.'yi yaralandığı ileri sürüldü.

Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası olaydan kısa süre sonra kıskıvrak yakalanan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırıda ağır yaralanan Eda T.'nin ise hastanede yoğun bakımda olduğu ve durumum ağır olduğu öğrenildi.

Murat Delice