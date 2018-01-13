Beylikdüzü’nde konteynerde yangın: 3 ölü, 1 yaralı

Yangın, 06.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Durumu gören yabancı uyruklu kişiler durumu patronlarına bildirdi. Patronları da hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine destek ekipler istendi.

Konteynırda 3 kişi hayatını kaybetti

Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeri giren ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Yangında ölen kağıt toplayıcılardan geriye arabaları kaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 kağıt toplama işçisinden geriye arabaları kaldı. Yangının ısınmak için yakınlan elektrikli sobadan çıktığı düşünülürken, ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Olay sabah erken saatlerinde Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir barakada yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 4 işçiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Yangınının ısınmak için yakılan elektrikli sobasından kaynaklandığı ileri sürülürken ölen şahısların kimlikleri henüz belirlenemedi. Olay yerinde savcı tarafından inceleme yapıldı. Yangın çıkan baraka ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan hayatını kaybeden kağıt toplayıcı işçilerden geriye ise yalnızca el arabaları kaldı.