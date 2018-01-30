Beylikdüzü'nde parkta şok olay

Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. İddiaya göre 50-55 yaşlarında bir adam parkın yanında bulunan alanda arabasından inerek kendi göğsüne silahla bir el ateş etti. Silah sesi duyan vatandaşlar ilk önce 112 sağlık ekiplerine daha sonra 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde ambulansa konulan ağır yaralı şahıs yakında bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşanan olay ile ilgili polis tarafından incelemeler devam ediyor.

Murat Delice

