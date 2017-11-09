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Beylikdüzü’nde restorandan mont çaldı

Beylidüzü’nde bir restorana gelen şüpheli şahıs, iş yeri çalışanının montunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzünde restorandan mont çaldı

09 Kasım 2017 11:27
Beylikdüzü’nde restorandan mont çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir restoranda sabah saatlerinde meydana geldi. Müşteri kılığında iş yerine gelen şüpheli şahıs iş yeri çalışanından lavaboya gitmek için izin istedi. Lavabodan çıktıktan sonra etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli sandalye üzerinde bulunan montu kendi montunun içerisine sokarak restorandan uzaklaştı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı, “Sabah saat 10.00 gibiydi. Burada temizlik yapılıyordu. Genç bir öğrenci arkadaştı. Her zaman tanıdığımız komşularımızdan birisi zannettik. Lavaboya çıkmak için bizden izin istedi bizde izin verdik. Lavabodan geldikten sonra etrafın boş olduğunu görünce benim montumu kendi montunun içerisine bırakarak çalıp gidiyor. Zaten kamera kayıtlarına bakınca da görülüyor. Montun içerisinde benim için hem maddi hem manevi anlamı olan tespihim vardı. Maddi ve manevi değeri vardı tespihin" dedi. 

Etiketler: beylikdüzü, hırsızlık, mont, restoran

 

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