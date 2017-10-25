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Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti öğrenildi.

Beylikdüzünde tekstil fabrikasında yangın

25 Ekim 2017 09:55
Beylikdüzü'nde tekstil fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre, peluş üretimi yapan fabrikanın çatısında bulunan depodaki kumaşlar henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Yangın kısa sürede hızla büyürken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Kilometrelerce uzaktan görülen siyah dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına katıldığı görüldü.

Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında
Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın çatısını tamamen sardı. Metrelerce yukarıya yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangının büyümesini engellemek için mücadele etti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiği öğrenildi.

Yangında can kaybı yaşanmadı, fabrikada maddi hasar oluştu
Yangın çıktığı saatlerde fabrikada bulunan işçilerin hızla dışarı çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolleriyle fabrikada mahsur kalan çalışan olmadığı anlaşıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını okulu tatil ettirdi
Fabrikanın karşısında bulunan bir okuldaki öğrencilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için eğitime bir günlük ara verildi. Tatil edildiği açıklanan okulda öğrenciler kendilerini alması için velilerini bekledi. Okula gelen veliler çocuklarını alarak fabrikadan uzaklaştırdı. Öte yandan, bazı çocukların yangından kaynaklı yoğun dumandan korktuğu görüldü. Korkan çocuklar okul kapısında annelerine sarılarak rahatlamaya çalıştı.

Beylikdüzü'nde alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi
Tekstil fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın alev alev yandığı ve alevlerin metrelerce yukarıya çıktığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının boyutu havadan görüntülerde gözler önüne serildi.
 

 

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