Beymen, '2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri Ödülü'nü kazandı

Beymen, 50 ülkede, 8 ayrı dilde yılda dört kez yayınlanan, moda dünyasının en prestijli uluslararası yayınlarından WeAr Global Dergisi tarafından verilen '2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Yapılan açıklamada, moda dünyasının en iyi mağazaları, koleksiyonları ve yeni trendleri ile ilgili geniş içeriğiyle dünyanın önde gelen satınalmacıları, perakendecilerı, influencerları, trend belirleyicileri ve karar vericileri tarafından yakından takip edilen WeAr Global Dergisi, bu yıl onuncu kez düzenlediği 'Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri' ödülünü kazananları derginin Ocak 2018 sayısında açıkladı. Derginin yazı işleri ekibi ve okuyucularının 2017 yılı aday mağazaları arasından yaptıkları değerlendirmede '2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri' ödülünü; Beymen (İstanbul), Dover Street Market (Londra) ve Triple Major (Şangay) kazandı.

Dünyanın en iyi moda perakendecileri ödülünü önceki yıllarda kazananlar arasında Colette (Paris), Selfridges (Londra), Liberty (Londra) gibi dünyaca ünlü mağazalar yer alıyor.