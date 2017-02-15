Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturma hedefiyle faaliyet gösteren Beymen, Beymen Bemoji uygulamasının güncellendiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre dünya modasını yakından takip eden Beymen Bemoji, 2017 İlkbahar Yaz sezonunda moda dünyasını etkisi altına alan maksimalist (Renklerin canlılığı, göz alıcı kesim tarzları olan moda akımı) tavırdan ilham alarak yenilendi. İlkbaharın müjdecisi çiçeklerden sevimli hayvanlara, renkli mayolardan serinletici yaz kokteyllerine, yaz partilerinin eğlenceli ikonlarından esprili sloganlara yepyeni yaz ikonlarıyla daha da zenginleşen Beymen Bemoji, yeni sezonda daha renkli, daha neşeli, daha cesur bir dünya sunacak.

İngiliz illüstratör Kate Philipson tarafından, Beymen dünyası ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan, moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi farklı kategorilerdeki emojilerden oluşan Beymen Bemoji'nin, yeni sezonda eklenen klavyeye ekleme özelliğiyle tüm yazışmalarda kişiselleştirme imkanı sunuyor. Açıklamada uygulamanın Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebileceği belirtildi.