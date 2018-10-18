Beymen Club Stil Günleri başlıyor!

Beymen Club, 2018-2019 Sonbahar / Kış sezonu Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi dolaşacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Beymen Club Stil Günleri, 19 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, İzmit ve Muğla'dakiseçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.

Beymen Club tasarım ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere katılan modaseverler, tasarımlarıyla özgür kombin çeşitlemeleri sunan Beymen Club 2018-2019 Sonbahar/ Kış koleksiyonunu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettiklerini soruları da uzmanlara sorma fırsatı bulacak.

Beymen Club Stil Günleri takvimi şöyle;

İstanbul

19 Ekim Cuma Beymen Club Erenköy

19 Ekim Cuma Beymen Club Akbatı

20 Ekim Cumartesi Beymen Club Akasya

20 Ekim Cumartesi Beymen Club Aqua Florya

24 Ekim Çarşamba Beymen Club Zorlu

24 Ekim Çarşamba Beymen Club Özdilek

26 Ekim Cuma Beymen Club Citys Nişantaşı

3 Kasım Cumartesi Beymen Club Carrefour

3 Kasım Cumartesi Beymen Club Capitol

15 Kasım Perşembe Beymen Club Buyaka

15 Kasım Perşembe Beymen Club Capacity

17 Kasım Cumartesi Beymen Club Maltepe Piazza

24 Kasım Cumartesi Beymen Club Erenköy

Ankara

20 Ekim Cumartesi Beymen Club Panora

27 Ekim Cumartesi Beymen Club Armada

17 Kasım Cumartesi Beymen Club Cepa

24 Kasım Cumartesi Beymen Club Panora

Denizli

24 Ekim Çarşamba Beymen Club Denizli

Antalya

25 Ekim Perşembe Beymen Club Terracity

Bursa

25 Ekim Perşembe Beymen Club Bursa Marka

7 Kasım Çarşamba Beymen Club Korupark

İzmir

26 Ekim Cuma Beymen Club Mavibahçe

14 Kasım Çarşamba Beymen Club İzmir Alsancak

Trabzon

27 Ekim Cumartesi Beymen Club Trabzon

Muğla

6 Kasım Salı Beymen Club Midtown

Adana

8 Kasım Perşembe Beymen Club Adana

İzmit

17 Kasım Cumartesi Beymen Club Symbol