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Beymen Club Stil Günleri bu yıl da devam ediyor

Beymen Club'ın her yıl düzenlediği Beymen Club Stil Günleri'nin takvimi açıklandı.

Beymen Club Stil Günleri bu yıl da devam ediyor

03 Nisan 2018 11:32

Beymen Club'ın her yıl düzenlediği Beymen Club Stil Günleri'nin takvimi belli oldu. Yapılan açıklamada; 2018 İlkbahar/ Yaz sezonunda modern kadın ve erkeği yeni vazgeçilmezleriyle buluşturan şirketin Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, İskenderun, Gaziantep ve Denizli’deki seçili mağazalarda gerçekleştirilecek. 

Beymen Club Tasarım Ekibi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde modaseverler, hem yaşamın her anı için çağdaş bir zarafet ve rahatlık sunan koleksiyonlar ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, hem de kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak.

Beymen Club Stil Günleri takvimi: 

İstanbul
7 Nisan Cumartesi Beymen Club Zorlu Center
11 Nisan Çarşamba Beymen Club İstinyePark
13 Nisan Cuma Beymen Club Aqua Florya
28 Nisan Cumartesi Beymen Club Akbatı
28 Nisan Cumartesi Beymen Club Erenköy

Ankara
7 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Armada
14 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Cepa

İzmir
6 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Alsancak
6 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Mavibahçe

Bursa
13 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Korupark

İskenderun
18 Nisan Çarşamba Beymen Club İskenderun

Trabzon
4 Mayıs Cuma Beymen Club Trabzon

Gaziantep
9 Mayıs Çarşamba Beymen Club Gaziantep Sankopark AVM

Denizli
10 Mayıs Perşembe Beymen Club Denizli  

 

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