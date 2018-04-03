Beymen Club Stil Günleri bu yıl da devam ediyor

Beymen Club'ın her yıl düzenlediği Beymen Club Stil Günleri'nin takvimi belli oldu. Yapılan açıklamada; 2018 İlkbahar/ Yaz sezonunda modern kadın ve erkeği yeni vazgeçilmezleriyle buluşturan şirketin Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, İskenderun, Gaziantep ve Denizli’deki seçili mağazalarda gerçekleştirilecek.

Beymen Club Tasarım Ekibi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde modaseverler, hem yaşamın her anı için çağdaş bir zarafet ve rahatlık sunan koleksiyonlar ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, hem de kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak.

Beymen Club Stil Günleri takvimi:

İstanbul

7 Nisan Cumartesi Beymen Club Zorlu Center

11 Nisan Çarşamba Beymen Club İstinyePark

13 Nisan Cuma Beymen Club Aqua Florya

28 Nisan Cumartesi Beymen Club Akbatı

28 Nisan Cumartesi Beymen Club Erenköy

Ankara

7 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Armada

14 Nisan Cumartesi Beymen Club Ankara Cepa

İzmir

6 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Alsancak

6 Nisan Cuma Beymen Club İzmir Mavibahçe

Bursa

13 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Korupark

İskenderun

18 Nisan Çarşamba Beymen Club İskenderun

Trabzon

4 Mayıs Cuma Beymen Club Trabzon

Gaziantep

9 Mayıs Çarşamba Beymen Club Gaziantep Sankopark AVM

Denizli

10 Mayıs Perşembe Beymen Club Denizli