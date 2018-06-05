Beymen Club’tan fotoğraf yarışması

Beymen Club, moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarını #BeymenClubİleYolSenin Fotoğraf Yarışması’nda bir araya getiriyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile yolculuk hikayelerini Instagram’dan paylaşmaları yeterli olacak. Yapılan açıklamada; 4 Haziran 2018, Pazartesi günü başlayan ve 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici (@audiosoup), Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali (@civilking), Blogger Hande Çilek’den (@gumuspusula) oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 1 Temmuz 2018, Pazar günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClubİleYolSenin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki dijital ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Ayrıca; yarışmanın birincisi Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincisi 2 bin TL’lik, üçüncüsü ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.

Fotoğraf yarışması katılım koşulları şöyle;

Yarışma 18 yaş üzeri tüm katılımcılara açıktır.

Görsellerin filtresiz ve #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile paylaşılması gerekmektedir.

Dereceye giren fotoğraflar belirli Beymen Club dijital ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında kazananların Instagram kullanıcı adları verilerek sergilenecektir.

Beymen Club dereceye giren fotoğrafların sergilenme hakkını saklı tutar. Dereceye giren görsellerin sahipleri, Beymen Club’a görsellerin yüksek versiyonlarını temin etmekle yükümlüdür.

Yarışmaya katılan kullanıcıların, yarışma bitip, ödülleri tespit edilene kadar kanallar üzerinde kullandıkları isim/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir. Katılımcıların beyan ettikleri bilgilerin gerçek oldukları varsayılır, yarışmanın sonuçlanma aşamasında dahi bilgilerin gerçek olmadığı ortaya çıkarsa, düzenleyicinin katılımcının verilerini silme ve yarışmadan diskalifiye etme hakkı saklıdır.

Ödül kazanma hakkı satılamaz, devredilemez, ertelenemez. Kazanılan hak nakit paraya veya başka bir mala çevrilemez.

Beymen Club yarışma koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve yarışmayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma vesona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

Katılım şartları ve yarışma koşullarında yapılan değişiklikler şirketin internet adresinden yayınlanacağı kaydedildi.