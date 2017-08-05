Beyni zinde tutmanin anahtarları

Yaş ilerledikçe her organ gibi beyin de yıpranır. Yıpranma süresini geciktirmek ve beyni zinde tutmak için basit beyin egzersizleri yapılmasının faydaları yapılan çalışmalar ile ispatlanmıştır. “Küçük egzersizler beyinde kısa yollar oluşturur. Kısa yollar oluşturmak, pratik yaşam için önemlidir“ diyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar beyni zinde tutmanın anahtarlarını paylaştı. Yapbozların, çocukların beyin gelişimi için yararlı olduğunu vurgulan Dr. Ümit Gediklioğlu Kurtar ileri yaşlarda da bulmaca çözmenin, bol rakamlı şifreleri ve sayıları akılda tutmanın, telefon numarası ezberlemenin, basit matematik hesaplarını zihinden çözmenin faydalı olduğunu, bu egzersizleri yapamayanların, bol bol kitap okumaları gerektiğini söyledi ve beyni zinde tutmak için önerilerde bulundu.

"Çay ve kahve beynin berrak çalışmasını sağlar"

İyi uyumanın ve yeterli beslenmenin beyni zinde tutmanın en önemli ve basit yolu olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Ümit Gedikoğlu, “Gün içinde 10 dakikalık uyku, verimi arttırır ve beyne iyi gelir. Kan şekerini sabit ve yüksek tutmak, beynin tam kapasiteyle çalışmasını sağlar. Günde 6 öğün yemek yemek faydalıdır. Endişe beyni yorar ve yıpratır. Beyin endişeden uzak tutulmalıdır. Hafif miktarda kafein yani çay, kahve ve kola tüketimi beynin daha berrak çalışmasını sağlar. Çikolata, muz, fındık, fıstık ve balık gibi birtakım gıdalar serotonin içerdikleri için mutluluk hormonu yayılmasını sağlar. Bu gıdaların, beyni zinde ve mutlu tutmaya yönelik etkileri vardır. Nikotin, vücudun bütün damarlarını daraltır ve beynin kanlanmasını bozar. Bu durum beyne az kan gitmesi anlamına geleceği için beyin yarı kapasite ile çalışmaya başlar. Beyni zinde tutmak için sigaradan uzak durulmalıdır“ ifadelerini kullandı.

"Gülümsemek beyni zinde tutmanın en etkili yoludur“

Günlük yaşamda yapılacak küçük aktivitelerin dahi beyni canlı tutacağını aktaran Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar, şunları dile getirdi:

Sürekli alkol tüketenlerin beyinlerinde küçülmeler de olabilir. Uyuşturucu madde kullanımı da, beyni bir ceviz kadar küçültebilir. Alkol ve uyuşturucu tüm vücudun olduğu gibi beynin de düşmanıdır. Bir hobi edinmek beynin yenilenmesi açısından oldukça önemlidir. Örgü örmek gibi en basit hobi bile, sizin dolayısıyla da beyninizin mutlu olmasını sağlar. Spor yapmak da beyin sağlığı için faydalıdır. Spor yaparken, beyinde endorfin hormonu salgılanır. Böylece eskiyen beyin hücreleri yenilenir. Spor beyin gelişmesini sağlar. Mutlu olmak ve gülümsemek beyni zinde tutmanın en etkili yoludur.“

