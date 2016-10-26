Beynin bedenin kontrol mekanizması olduğunu söyleyen Yavuz, "Her türlü duygusal, düşünsel eylemin emrini veren yapıdadır. İstemli davranışlarımızın dışında istemsiz yaptığımız otomatik davranışlarımız da yine beyin tarafından yönetilir. Kafatasını dolduran 3 kat beyin zarıyla örtülü. Peki en yaşamsal organlarımızdan biri olan beynimizi ne kadar tanıyoruz? Hepimiz beynin işleyişinin nasıl olduğunu merak ederiz. Duygu, düşünce ve hareketlerimize yön veren, birey olmamızı, karar almamızı sağlayan, mutluluk ve üzüntülerimizi şekillendiren beyin, bilinmeyen yönleriyle bu kitapta ele alınıyor "dedi.

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz'un uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Beynin Sırları ve Manyetik Şifreleri' kitabında, en yeni bilimsel araştırmalar, beyinle ilgili akıllara durgunluk veren gerçek hasta hikayeleri, yazarın kişisel yorumları ve merak edilen tüm soruların yanıtları bulunabilecek.

Vücudumuzun yapı taşı 'beyin' hakkında tüm merak edilenler

Beyin nedir? Nasıl çalışır? İşleyişindeki aksaklıklar nereden kaynaklanır? Sağ beyin ve sol beyin, bilinç/bilinçaltı gibi adeta ders gibi anlatmayı gerektiren konular ve beynin günlük hayata yansımalarından söz edilen aşk, unutkanlık, beyin yorgunluğu, ruh beden ilişkisi gibi soyut konulara 'Beynin Sırları ve Manyetik Şifreleri' kitabında yer veriliyor.

Beyni tanımaya, yapısını anlamaya yönelik konular ile beyinle ilgili hastalık olarak nitelendirilebilecek konular kitapta birbirinden ayrılırken böylece bu kitap, ilk adımda beynin gerçeklerini anlatmak üzere okura sunuluyor.