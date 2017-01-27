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Beynindeki portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı

Kayseri’de geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastadan portakal büyüklüğünde beyin tümörü çıkarıldı.

Beynindeki portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı

27 Ocak 2017 10:09


Geçmeyen şiddetli baş ağrısı ve zaman zaman meydana gelen dengesizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Naciye Uslu’nun beyninde tümör tespit edildi. 51 yaşındaki Uslu, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Gökoğlu "Hastamız, ağrı kesicilere cevap vermeyen şiddetli baş ağrıları ve zaman zamana meydana gelen dengesizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapmış olduğumuz görüntülemelerde, ölüm haçı olarak adlandırılan riskli bölge diye tarif edebileceğimiz, beynin ana toplardamarı üzerinde, tamamen kemik yapısını bozmuş bir tümörle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Yaklaşık 5 saat süren gayet başarılı bir ameliyat sonrasında tümörü bütün çevre dokusuyla birlikte çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrasında sağlıklı bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kayseri Sarıoğlan ilçesinde ikamet eden Naciye Uslu ise "Yaklaşık olarak 5 yıldır geçmeyen baş ağrılarım oluyordu. Hastaneye başvurdum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyata ümitli bir şekilde girmedim ama hastanemizden ve doktorumuzdan Allah razı olsun sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktım. Çocuklarımı tekrardan görebildiğim için mutluyum. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kaydetti.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği 10 uzman hekim ile hizmet veriyor.
 

Etiketler: portakal büyüklüğü, Tümör


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