Beyoğlu Belediyesi tarafından projelendirilen ve 50 gün sürecek 'Beyoğlu Hareketleniyor' Festivallerinin ilki olan Antika Festivali, kapanış programıyla tamamlandı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen ve İstanbul’un dört bir yanından Türkiye’nin en iyi 63 antikacısının yer aldığı festivali, antika tutkunlarını Beyoğlu’nda bir araya getirdi. Osmanlı Dönemi’nden kalma eserlerden, Çanakkale Zaferi’ne tanıklık eden kılıçlara, ilk müzik aletinden klasik otomobillere kadar binlerce antikaların, vatandaşların beğenisine sunulduğu festivali 8 günde 2 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Antika Festivalinin kapanış programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, festivale gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ve festivallerin 40 gün daha devam edeceğini söyledi.

Bütün kültürler Beyoğlu’ndan geçiyor

Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demircan, "Beyoğlu İstabul’un hatta Türkiye’nin özeti. Çünkü bütün kültürler Beyoğlu’ndan geçiyor. Bütün coğrafya boyuca bir dilde yaşama ve beraber olma kültürümüz var. Bunun ürünleri elbette mimaride, geleneksel sanatlarımızsa ve tarihimizi temsil eden bu antika objelerde gizli. Dolayısıyla onların elden ele naklediliyor olması kıymetli. Gelecekte tasarıma, inovasyona ilham olması açısından da kıymetli. Bu bir kültür aktarımı gibi geçmişten geleceğe bir köprü" dedi.

Festivaller devam edecek

Başkan Demircan, Antika Festivalini gerçekleştirdikleri için gururlu olduğunu da belirterek, "İyiki Çukurcuma var. İyiki antikacılarımız var. Elbette kültürümüz var ve biz de bunları sergileyebiliyoruz. Ben emeği geçen herkese, bütün antikacılarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok çabuk geçti, yetmedi bir on gün daha olabilir. Yani hiçbir zaman yetmez. Ama çağrımız şu seneye yine buradayız. Malzemeleri toparlayalım gelecek seneye hazırlanalım. Şimdi geleneksel sanatçılarımız geliyor on gün onlarlayız. Sonra inovasyon haftası var. Sonra arada Film Festivali var. Sonra Sahaf var. Sonra sinema var. İş bitmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmişten günümüze tüm değerlerini ve birikimlerini Taksim’de buluşturacak olan Beyoğlu Hareketleniyor festivalleri yarın başlayacak olan ‘Altıneller Festivali’ ile devam edecek.