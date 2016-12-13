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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ve EGD üyeleri Şehitler Tepesi'ne karanfil bıraktı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne karanfil bırakarak dua etti.


13 Aralık 2016 14:53

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta yaşanan bombalı terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi'ne yurtiçinden ve yurtdışından ziyaretler devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleri, öğle saatlerinde olay yerini ziyaret etti. Saldırının yaşandığı yerde kısa bir açıklama yaparak üzüntülerini dile getiren Başkan Demircan ve beraberindeki EGD üyeleri daha sonra patlamanın yaşandığı alana karanfil bırakarak dualar etti.

"Bunlar insan olmaz, bunlara yaratık diyelim"

Şehitler Tepesini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Teröristlerin isimlerinin ne olduğu çok önemli değil. PKK, DEAŞ şu ve ya bu. Sonuçta biliyoruz ki bunlar maşa ve insanlıktan nasiplerini almamışlar. Bunlara insan demeye bile dilimiz varmıyor, bunlar insan olamazlar. Biz bunlara yaratık diyelim. Dolayısıyla terörü destekleyen uluslararası sistem bir açmaz içerisinde. Teröre verdikleri destekle bizim gibi gelişmekte olan ülkelere diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye, milletiyle devletiyle tek vücut olmayı burada da bildi. 15 Temmuz’da ülkemizi bölme faaliyetine karşı vatandaşlarımız nasıl sokağa indiyse ve tanklara karşı durabildiyse bugün de polisinin ve askerinin yanında olmayı biliyor" dedi.

"Türkiye asla teröre teslim olmayacaktır ve diz çökmeyecektir"

Türkiye’nin refahını artırmak için çalışacaklarını söyleyen Başkan Demircan, "Türkiye gençlerine bir gelecek vaat etmek istiyor, Türkiye daha fazla kazanmak ve daha fazla mutlu olmak istiyor. Ama Türkiye’nin ilerlemesini istemeyenler ülkede etnik, dini her türlü yönde bölücülüğü teşvik ettirtip ülkenin geleceğini karartmak istiyorlar. 2-3 gündür toplumun her kesiminden insanın buraya nasıl aktığını gördük. Biz demokrasi içerisinde hep birlikte biriz, hep birlikte Türkiye’yiz ve bu ülkeyi de hiç kimseye böldürtmeye de asla niyetimiz yok. Dolayısıyla Türkiye asla teröre teslim olmayacak ve diz çökmeyecektir" diye konuştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet karanfil bıraktıktan sonra alandan ayrıldı. 

Hülya Keklik - Mehmet Başa
İSTANBUL

Etiketler: Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan


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