Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market ile CarrefourSA arasında işbirliği protokolü imzalandı

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için açtığı Sosyal Market'in hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market ağlarından biri olan CarrefourSA, en önemli destekçisi olduğu Sosyal Market ile yeniden işbirliği protokolü imzalandı. Sosyal Market'te düzenlenen törende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile Sosyal Market Genel Müdürü ve Kasımpaşaspor Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz arasında yeni işbirliği protokolü imzalandı. Yeniden sağlanan işbirliği ile CarrefourSA, Sosyal Market'e iki mağazadan gerçekleştirdiği yardımları artırarak altı mağazadan sağlayacak.

“CarrefourSA gibi dev bir marketten destek almak, Sosyal Market'imiz için büyük bir müjde“

CarrefourSA'nın ihtiyaç fazlası ürünlerini gündelik olarak gönderdiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sosyal Marketimizi hepiniz yakından biliyorsunuz. Bize güç veren, ruh veren, enerji veren, ayakta tutan büyük kurum ve kuruluşlarımız. Bunlardan bir tanesi de CarrefourSA. CarrefourSA mağazalarından bize ihtiyaç fazlası ürünlerinin tamamını gündelik ürün olarak, özellikle meyve, sebze ve gıda da destekliyorlar. Bugün yeni bir paketle geldiler. Mağazalardan eskiden bir iki noktadan alıyorduk. Şimdi altı noktadan bize yardımlarını tazeleyecekler, daha fazla gönderecekler. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Burası da bir market. CarrefourSA gibi bir dev marketin malzemeleri içerisine dahil olmak, oradan destek almak, Sosyal Market'imiz için çok büyük bir müjde. Ben CarrefourSA' nın genel müdürüne, onun şahsında CarrefourSA'nın yatırımcılarına, sahiplerine, tedarikçilerine çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

“Gündelik kapasite fazlası ürünlerimizi ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak bize mutluluk veriyor“

Beyoğlu Belediyesi gibi sosyal yardımlaşma anlamında öncü bir belediye ile çalıştıklarını söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu “ Biz burada olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Beyoğlu Belediyesi gibi sosyal yardımlaşma anlamında öncü, vizyoner bir belediye ile ortak bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. 2013'ten beri buradaydık ama bugünden itibaren yardım miktarımızı artırıyoruz. Altı mağazaya çıkartıyoruz. Bu gündelik kapasite fazlası gelen ürünlerimizi en azından ekonomiye tekrar döndürerek ihtiyaç sahipleri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz “ diye konuştu.

Sosyal Market Genel Müdürü ve Kasımpaşa Spor Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz ise böyle bir marketi oluşturduğu için Başkan Demircan'a teşekkür ederek “ Ben bize bu yardımları yapan değerli iş adamlarımıza, mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Böyle bir marketi oluşturarak çok isabetli bir iş yaptı. Halkımızın ihtiyaç sahibi olanlarına sürekli yardımlar yapılıyor. Bugün gördüğüm manzara beni son derece mutlu etti. Bu mutluluk en keyif aldığım mutluluklardan bir tanesidir. Bunlar kolay yapılmıyor. Önemli iş adamlarımız bu destekleri vermezlerse, bu yardımları biz yapamıyoruz. Biz sadece aracıyız “ dedi.

Sosyal Marketten 4 bin 800 aileye yardım

Beyoğlu Sosyal Market, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından kuruldu. Gıda Bankacılığı Sistemini esas alan Sosyal Market; Türkiye'de sosyal yardımların kartla yapıldığı ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor. Beyoğlu'nda ikamet eden 4 bin 800 aileden 19 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere maddi durumlarına göre sürekli yardım yapılıyor. İnsanlar, her hangi bir markette olduğu gibi ihtiyaçlarını reyonlardan, raflardan seçerek, beğenerek alabiliyor. Kasada ise para değil, iyilik geçiyor. Duyguları incitmeyen, insan onurunu esas alan sistem, sosyal yardıma yeni bir boyut kazandırdı. İyiliğin en zarif uygulamalarından biri olarak model haline geldi.

Bağışlar vergiden muaf tutuluyor

Beyoğlu Sosyal Market, kamu yararına çalışan tüm tüzel yapılar gibi bağışçılarına vergi ve KDV avantajı sunuyor. Bağışlanan gıda, giyim, temizlik ve yakacak malzemelerini gider olarak göstermek mümkün. Sosyal Market'e, bağış toplama ve dağıtma süreçlerinin tamamı şeffaf. Her şey kayıt altına alınıyor. Bağışçılara düzenli olarak ayrıntılı rapor gönderiliyor. Bağışçı, yardımının kimlere, ne zaman gittiğini bizzat takip edebiliyor.Beyoğlu Sosyal Market'e bağış ve destekler sosyalmarketvakfi.org adresinden ve 0212 237 40 67 numaradan yapılabiliyor.