Beyoğlu Belediyesi'nden evlerini su basan vatandaşlara yardım eli

Selden etkilenen aileleri, evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, evleri zarar gören vatandaşlar için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Dün İstanbul’da etkili olan yağış sonrası birçok ev ve işyerini su bastı. Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Cindere Caddesi'nde evlerini su basan vatandaşları Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve belediye çalışanları ziyaret etti.



Suyun girdiği evleri yerinde inceleyen Başkan Demircan, “Yağmurlar gerçekten İstanbul’da 20 dakika yağdı ama ciddi su baskınlarına neden oldu. Etraftan kopan yağmur suları, çamurlar özellikle yolun altında kalan, bodrum katlarında ve normal yapının altında olan binalarda da su baskınlarına sebep oldu. Beyoğlu’nda yaklaşık 200 tane böyle şikayet aldık. Bunların birçoğuna müdahale ettik. Ama bazı mekanlar var ki çamur içeri dolduğu için bunları tahliyesi biraz daha sürüyor. Hemen hemen herkese elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu arada başbakanlığımız kaymakamlık üzerinden talimatlar verdi. Bu tip ailelere nakdi yardımlarda da bulunuyor. Sosyal marketimiz yiyeceğini, giyeceğini dışarıda kalmış ailelere geçici oteller de olmak üzere hummalı bir şekilde etrafı toparlamaya çalışıyoruz. Yıkama ekiplerimiz, fen işleriyle birlikte çöp, temizlik ekiplerimiz şehri normale döndürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.