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Beyoğlu Belediyesi’nden tabela uygulaması

Beyoğlu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklam, ilan ve tanıtım yönetmeliğine uygun olmayan iş yerlerinde ki ledli tabelalar, Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu söküldü.

Beyoğlu Belediyesinden tabela uygulaması

10 Ağustos 2017 08:32
Beyoğlu Belediyesi’nden tabela uygulaması - Tıkla İzle

Beyoğlu Talimhane bölgesinde bulunan iş yerlerinin ledli tabelaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklam, ilan ve tanıtım yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle, Beyoğlu Belediyesi tarafından Etüt Proje Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu sökülmeye başlandı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalara belediye çalışanlarının yanı sıra olası bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri de destek verdi. Tabelaları sökülen iş yerlerinin bulunduğu yerlere ekipler tarafından şerit çekilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından vinç yardımıyla bulunduğu yerden sökülen tabelalar, iş yeri sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların ilk olarak talimhane bölgesinde daha sonra taksim ve Beyoğlu genelinde devam edileceği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Murat Solak

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, tabela uygulaması


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