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Beyoğlu Galatasaray Lisesi’nde patlayan doğalgaz vanası paniğe yol açtı

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde patlayan doğalgaz vanası paniğe yol açtı. Doğalgaz vanasının geri geri giden bir aracın çarpmasıyla patladığı belirtildi.


25 Kasım 2016 19:19

Olay, saat 17.30 sıralarında Galatasaray Lisesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre geri geri giden bir araç doğalgaz vanasına çarptı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu İstiklal Caddesi’nde kısa süreli paniğe neden oldu. Çevik kuvvet polisi kalkanlar ile olay yerine barikat kurarken, İstiklal Caddesi’nin bir kısmı yaya ve tramvay geçişine kapatıldı. Daha sonra İGDAŞ ekipleri patlayan doğalgaz vanasının akımını keserek olay yerine güvenlik şeridi çekerek müdahale etti. Kentin en işlek caddesinde kısa süreli panik yaşanırken, olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

İGDAŞ ekipleri ise bölgede altyapı çalışmalarını sürdürüyor. 

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman

Etiketler: Beyoğlu Galatasaray Lisesi, doğalgaz vanası


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