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Beyoğlu Sahaf Festivali, bütün sahafların buluşma noktası

Beyoğlu Sahaf Festivali’nin gelen yoğun talep üzerine bir hafta uzatılması sahaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sahaflar, festivalin uzatılmasının çeşitli nedenlerden ötürü sahaf festivaline katılamayanlar için büyük bir fırsat olduğunu söylediler.


09 Kasım 2016 13:31

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Hareketleniyor" festivalinin dördüncüsü olan Sahaf Festivali, kitapseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Taksim Meydanı’nda düzenlenen ve Türkiye'nin değişik illerinden 70 sahafın katıldığı festivalin; gelen yoğun talep üzerine 13 Kasım Pazar gününe kadar uzatılması, sahaflar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İstanbul’un en önemli kitap fuarı
Beyoğlu Sahaf Festivalini değerlendiren Sahaf Naim Dikli, Beyoğlu Sahaf Festivali’ne 7-8 yıldır katıldığını belirterek şunları söyledi:
“Çok önem verdiğimiz ve katılmak için çaba harcadığımız bir festival. Festivalin bu yıl meydan da olmasının da getirdiği avantajlar var. Hiç Sahaf Festivaline uğramayan insanlar da geliyor. Festivalin bir hafta daha uzaması iyi oldu. Hem okuyucular hem de yetişemeyenler, işi olanlar ve gelemeyenler de geliyor. Bunun için Beyoğlu Belediye’sine teşekkür ederiz. İstanbul’un en önemli kitap fuarından birisi. Vatandaşların bütün sahafları bir arada bulabilecekleri, eski nadir kitapları bulabilecekleri bir yer burası. Gelsinler, kitaplara, plaklara, resimlere, dergilere baksınlar. Bir daha bu kadar sahafı bir arada bulmak zor. Böyle bir imkân varken değerlendirsinler.”

"Festivalin uzatılması iyi oldu"
Beyoğlu sahaf Festivaline altı yıldır katıldığını ve festivali olumlu bulduğunu söyleyen Sahaf Bahtiyar İstekli, “Özellikle halkımız için iyi oluyor. Sahafa yabancı olan birçok insan burada dolaşarak böyle bir kültürü öğreniyor ve uygun fiyata kitaplar alabiliyorlar. Koleksiyoncular, iyi şeyler arayanlar geliyor ve kendilerine göre bir şeyler buluyorlar.Her bakımdan olumlu bir festival, tavsif ediyorum. Genel olarak vatandaşlarınfestivale bir ilgisi var. O yüzden bir hafta uzatılması iyi oldu. Çeşitli vesilelerle gelememiş olanlar tekrar festivale gelme şansını yakalayacak. Gelip sahaf tezgahlarını, stantlarını dolaşarak hem kitaba bakma, dokunma zevkini gidersinler hem kendi meraklarına göre, ilgi alanlarına göre keşifler yapsınlar” şeklinde konuştu.
 


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