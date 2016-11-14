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Beyoğlu sahaf festivali sona erdi

Taksim Meydanı'nda 20 gündür devam eden Beyoğlu Sahaf Festivali dün sona erdi.


14 Kasım 2016 13:15

Türkiye’nin çeşitli illerinden 70 sahafın yer aldığı festival, vatandaşların büyük beğenisini topladı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Beyoğlu Hareketleniyor’ festivalleri kapsamında bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ‘Beyoğlu Sahaf Festivali’ dün sona erdi. 24 Ekim’de başlayan festivalde, onlarca sahaf ve on binlerce kitap 20 gün boyunca Taksim Meydanı’nda okuyucularla buluştu. Her gün bir birinden güzel sahaf söyleşileri ve müzik dinletilerinin de gerçekleştirildiği festivalde vatandaşlar; asırlık kitapları, tarihe tanıklık eden dergileri, eskiye ait yazılar ve fotoğrafları, film ve tiyatro afişlerini, nadide levhaları, mektupları, kartpostalları ve özel koleksiyonları bir arada bulmanın mutluluğunu yaşadı.

Festival vatandaşlardan tam not aldı
Başladığı ilk günden beri koleksiyoncuların ve kitapseverlerin ilgisiyle devam eden festival son gününde de binlerce kitapseveri Taksim Meydanı’nda bir araya getirdi. Festivalin ziyaretçilerinden Matematik öğretmeni Ayşe Zengin, festivali çok beğendiğini ifade ederek, “Taksim’de olması da iyi olmuş. Kitaplara bakmak bile insanın içini rahatlatıyor. O yüzden böyle bir şey çok güzel. Belediyelerin halkın taleplerini dinlemiş ve kulak vermiş olması güzel.” derken, Hikmet Kargın ise, “Çok güzel bir festival. Hiç görmediğim şeyleri gördüm burada.’Sinekli Bakkal’ı aldım, çok eski. Hem filmini seyrettim hem de kitabını aldım. Bu festivalden çok mutluyum. Böyle şeyler lazım. Çok iyi çalışma. Çok iyi buluyorum. Başkanı da çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi üzerine bir hafta uzatılmıştı
Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen, Türkiye’nin çeşitli illerinden 70 sahafın yer aldığı festivalin 6 Kasım’da tamamlanması beklenirken, bu süre yoğun ilgiden dolayı 13 Kasım Pazar gününe kadar uzatılmıştı. 


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