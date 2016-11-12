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Beyoğlu Sahaflar Festivali’nde Popstar Bayhan rüzgarı

Popstar Bayhan, Taksim Meydanı’nda kurulan 10’uncu Sahaflar Festivali’nde konser verdi. Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendiren Bayhan’ı coşkulu bir kalabalık izledi.

Beyoğlu Sahaflar Festivalinde Popstar Bayhan rüzgarı

12 Kasım 2016 23:27

Bir dönem yayınlanan Popstar yarışması ile magazin gündemine damgasını vuran şarkıcı Bayhan Gürhan, son zamanlarda bir televizyon programında katıldığı izdivaç programıyla gündeme gelmişti. Popstar Bayhan son olarak Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği Taksim Meydanı’na kurulan 10’uncu Sahaflar Festivali’nde sahne aldı. Festival kapsamında çeşitli etkinlik ve gösterilerin sergilendiği alternatif sahnede Türk müziğinin sevilen pop şarkılarını seslendiren Popstar Bayhan’a coşkulu bir kalabalık eşlik etti. Şarkılara eşlik etmekle yetinmeyen izleyiciler bir ara sahneye çıkıp sevilen şarkıcı Popstar Bayhan ile ‘selfie’ çekildi.

Gelin ve damat adayları Popstar Bayhan’ı yalnız bırakmadı

Katıldığı izdivaç programında talip olduğu Hanife Hanım ve programdaki diğer gelin ve damat adayları da Popstar Bayhan’ı izlemek için en önde yerini aldı. Adaylar Bayhan’ın seslendirdiği şarkılarla kendilerinden geçerken danslarla eşlik ettiler. Popstar Bayhan’ın talip olarak gittiği Hanife Hanım, bir ara sahneye çıkarak şarkıcı Bayhan ile ‘selfie’ çekildi. Gelin adayı Hanife’nin utangaç tavrı ve mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.
Beyoğlu Belediyesi’nin Taksim Meydanı’na kurduğu ve birbirinden çeşitli etkinliklerin yer aldığı, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beyoğlu Sahaflar Festivali’nin son günü ise 13 Kasım Pazar. 

Harun Basat 

Etiketler: Beyoğlu Sahaflar Festivali, Popstar Bayhan


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