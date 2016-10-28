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Beyoğlu’nda 15 Temmuz şehitleri anısına turnuva düzenlendi

Beyoğlu’nda 15 Temmuz şehitlerinin anısına ‘Mücadele Sporları 15 Temmuz Şehitler Turnuvası’ düzenlendi. Dört ayrı branşta düzenlenen ve 61 spor kulübünden 280 sporcunun katıldığı turnuvada, her branşta ilk üç dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.


28 Ekim 2016 11:26

Beyoğlu Belediyesi’nin İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Mücadele Spor Kulüpleri ve Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği ‘Mücadele Sporları 15 Temmuz Şehitler Turnuvası’ tamamlandı. Mücadele sporlarını tanıtmak, bu sporların şiddet ve kavgaya yönelik olmadığını anlatmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Spor Salonu’nda yapılan turnuvada her branşta ilk üç dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirilirken, şampiyon olan sporculara da boks eldiveni hediye edildi.

Turnuvaya 280 sporcu katıldı
Turnuvaya, Kick boks, Wushu, Muay thai ve budokaide branşlarında 61 spor kulübü ile 280 sporcu katıldı. Sporcuların mücadeleleri ile wai kru, tao ve kırış gösterileri turnuvayı ilgiyle takip eden sporseverlerin beğenisini kazanırken, down sendromlu bir sporcunun gösteri maçı ayakta alkışlandı. Turnuvada ayrıca müsabakalara katılan tüm spor kulüplerine ve branşların merkez hakem kurulu başkanlarına da kupa takdim edildi.
 


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