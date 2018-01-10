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Beyoğlu’nda 17 yıllık sinemayı su bastı, esnaf isyan etti

Beyoğlu Ayhan Işık sokak üzerinde yapılan kazı çalışmasında isale borusunun patlaması üzerine 17 yıllık bir sinemanın salonlarını ve makine dairesini su bastı. Seyirciler salondayken su basması sonucu sinema tahliye edilirken, mağdur olan esnaf 200 bin lira zararı olduğunu ifade ederek isyan etti.

Beyoğlunda 17 yıllık sinemayı su bastı, esnaf isyan etti

10 Ocak 2018 17:05

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Ayna Işık Sokak’ta sabah saatlerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan kazı çalışması sırasında bir isale borusu patladı. Şahin Dilbazlar’a ait 5 salonlu sinemanın 2 salonu ve bir dijital sinema makinesi, havalandırma deliğinden ve kapı eşiğinden gelen su nedeniyle zarar gördü. Olay nedeniyle mağdur olan esnaf, seyircilere paralarını geri ödedi. Baskın nedeniyle yaklaşık 200 bin lira zarara giren esnaf duruma adeta isyan etti.

Seyirciler tahliye edildi

Olayın ardından gelen İSKİ ekipleri ise sorunu gidermek için çalışma başlattı. Öte yandan seyirciler içerideyken suyun akmaya başlaması sonucu sinemanın yetkilileri, salondaki seyircileri tahliye etti. Bilet parası ödenen seyirciler, sinemadan çıkartıldı. Esnaf duruma çözüm bulunmasını istiyor.

"100 bin dolarlık makinemiz zarar gördü"

Sinema sahibi Şahin’in oğlu Fırat Dilbaz, "Sabahleyin BEDAŞ ekipleri yola elektrik kablosu döşeyecekti. Boru patlayınca buradaki su olduğu gibi sinema salonunun içine doldu. 100 bin dolarlık sinema makinemiz zarar gördü. Şu an 5 salondan 2'sine su girdi” dedi.

"Şaşe yapsaydı binayı kurtaramazdık"

15 yıllık makinist Bekir Çağrı ise "Sabahleyin buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. Gayet sakindi. Asansörle yukarı çıkmam gerekiyordu. Bir yerden su sesi geliyordu. Su geldiği için makine kendini kapatmış. Şase yapsaydı binayı kurtarmazdık. Sonra elektrik doğalgaz ve suyu kestik. Salonda bulunan müşterilerin paralarını iade ederek hepsini gönderdik” diye konuştu.

Doğan Can Cesur

Etiketler: beyoğlu, Sinema, su baskını

 

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