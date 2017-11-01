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Beyoğlu’nda 20’ye yakın aracın lastiğini patlattılar

Beyoğlu’nda sokakta park halindeki 20’ye yakın aracın lastikleri patlatıldı. Sabah saatlerinde evden çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok olurken, polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlunda 20ye yakın aracın lastiğini patlattılar

01 Kasım 2017 09:00

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kır Kahyası sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki 20’ye yakın otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre sokakta park halindeki araçların lastiklerini komşuları tarafından kesildiğini söyledi.
Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçların lastiklerinin patlamış olduğunu gördü. Sokak sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Bazı otomobil sahipleri lastiklerini kendi imkanlarıyla değiştirmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise lastikçi çağırdı.

Aracının lastiği kesilen Mehmet Özcoşkun, “Mahallede oturan komşularımız lastiklerimizi kesti. Canı öyle istemiş galiba. 17-18 aracın lastikleri kesilmiş” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürerken, Polis’in lastikleri patlattığı olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alındığı öğrenildi. 

Selim Bayraktar

 

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