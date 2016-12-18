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Beyoğlu’nda apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Beyoğlunda apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

18 Aralık 2016 23:50
Beyoğlu’nda apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için Beşiktaş, Şişli ve Fatih itfaiyesinden de yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının olduğu sokakta kısa süreli panik yaşanırken, bazı vatandaşların yangını meraklı bakışlarla izlediği görüldü. 

Selim Bayraktar


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