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Beyoğlu'nda babasının silahıyla oynayan genç kız, kendini vurdu

Beyoğlu'nda Berfin A. babasının silahıyla oynarken silahın aniden ateş alması sonucu kendini vurdu. Ayağından yaralana genç kız tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgi soruşturma başlattı.

Beyoğlunda babasının silahıyla oynayan genç kız, kendini vurdu

26 Ocak 2018 10:41
Babasının silahıyla oynayan genç kız, kendini vurdu - Tıkla İzle

Beyoğlu Yenişehir Mahallesinde 20'li yaşlardaki Berfin A. isimli genç kız, evde babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu. Silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan genç kız, acı içerisinde yerde kaldı. Ailesi kızının vurulduğunu görünce, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı bulunduğu apartmandan indirdi.
Genç kız tedavi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Horoz

Etiketler: beyoğlu, genç kız, silahla oynama

 

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