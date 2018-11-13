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Beyoğlu'nda bıçaklı 'yol verme' kavgası

Beyoğlu'nda bıçaklı 'yol verme' kavgası
Beyoğlu'nda bıçaklı 'yol verme' kavgası

İstanbul Beyoğlu’nda ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada bir zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı. Olaydan yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması çıkarken, iki kavga da kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda bıçaklı 'yol verme' kavgası - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında Haliç Köprüsü'nden çıkarak Halıcıoğlu'na dönüş yapan iki sürücü arasından ‘yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak diğer sürücüyü sırtından bıçakladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN KAPAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU 

Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin zabıta memuru olduğu öğrenildi. Tedavisi süren yaralı memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Trafik polisleri şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Zabıta memurunun bıçaklanmasının ardından yaşanan panik bir vatandaşa ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı memurun sırtını tutarak yere yığıldığı görülüyor.

YARIM SAAT ARAYLA İKİNCİ ‘YOL VERME' TARTIŞMASI 

Zabıta memurunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan kavgadan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme' tartışması kameralara yansıdı. İki sürücü arasında yine ‘yol verme' sebebiyle tartışma çıktı. Bu kez sürücülerin sağduyusuyla tartışma büyümeden sona erdi. 

Oğuzcan Yazar 

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