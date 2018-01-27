Diğer
Kategoriler

Beyoğlu’nda bir binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken mahalle sakinleri camdan seyretti.

Beyoğlunda bir binanın çatısı alev alev yandı

27 Ocak 2018 12:38
Beyoğlu’nda bir binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi Muit Sokak’ta bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Altı katlı binanın çatısından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alev alev yanan binanın çatısını vatandaşlar cama çıkarak seyretti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Yangını gördükten sonra itfaiyeye ihbar eden Rıfat Can, "Saat 10.00 civarıydı. Baktık. Bacanın dibinden duman tütüyor. Hemen itfaiyeyi aradık. Yarım saat filan oldu. Yarım saattir su sıkmaya çalışıyor. Hortum çalışmıyor. Çatı komple yandı" dedi.

Caner Sönmez

Etiketler: beyoğlu, çatı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç