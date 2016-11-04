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Beyoğlu’nda bomba süsü verilen tüp fünyeyle patlatıldı

Beyoğlu'nda yola bırakılan bomba süsü verilmiş düzenekli tüp paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan tüpte herhangi bir patlayıcı izine rastlanmazken, vatandaşlar ‘polise uzanan eller kırılsın‘ sloganlarıyla güvenlik güçlerine destek verdi.

Beyoğlunda bomba süsü verilen tüp fünyeyle patlatıldı

04 Kasım 2016 23:16
Beyoğlu’nda bomba süsü verilen tüp fünyeyle patlatıldı - Tıkla İzle

Olay, saat 20.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki orta refüjde meydana geldi. İddialara göre, yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi ellerindeki silahlarla havaya doğru ateş açarak yolun orta refüje bomba süsü verilmiş piknik tüpü bıraktı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. Zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, bomba imha uzmanı çağırdı. Özel kıyafet giyen bomba uzmanı şüpheli bomba süsü verilmiş piknik tüpüne fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan tüpte bomba izine rastlanmadı. Kapanan trafik şüpheli paketin patlatılmasının ardından tekrar açıldı. Patlatılan şüpheli tüp, ekipler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. 

Öte yandan kontrollü patlamanın ardından çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar, ‘polise uzanan eller kırılsın’ sloganları atarak güvenlik güçlerini alkışladığı görüldü. 

Murat Solak
 

Etiketler: beyoğlu


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