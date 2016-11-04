Olay, saat 20.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki orta refüjde meydana geldi. İddialara göre, yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi ellerindeki silahlarla havaya doğru ateş açarak yolun orta refüje bomba süsü verilmiş piknik tüpü bıraktı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. Zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, bomba imha uzmanı çağırdı. Özel kıyafet giyen bomba uzmanı şüpheli bomba süsü verilmiş piknik tüpüne fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan tüpte bomba izine rastlanmadı. Kapanan trafik şüpheli paketin patlatılmasının ardından tekrar açıldı. Patlatılan şüpheli tüp, ekipler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kontrollü patlamanın ardından çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar, ‘polise uzanan eller kırılsın’ sloganları atarak güvenlik güçlerini alkışladığı görüldü.

Murat Solak

