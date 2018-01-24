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Beyoğlu'nda boş binada yangın çıktı!

Beyoğlu'nda Özel İtalyan Lisesi'ne ait eskiden poliklinik olarak kullanılan boş binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlunda boş binada yangın çıktı!

24 Ocak 2018 09:21

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