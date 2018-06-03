Beyoğlu'nda çanta imalathanesinde yangın: 2 yaralı

Olay, Beyoğlu'nda Bülbül Mahallesi Hüseyinağa Kireçhane Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çanta imalathanesi olarak kullanılan 4’üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1‘i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ramazan Şen isimli vatandaş, yaralının dışarıya çıkarılmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Yangını gördük, koşup geldik. Birden dumanlar çoğaldı. Yaralı arka tarafta odadaydı. Bayanın durumu ciddi gibiydi. Yardım edip çıkardık" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Emrah Kuş