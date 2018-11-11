Beyoğlu'nda direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici hayatını kaybetti

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyi bugün kullanan Alaattin Öztürk, uykusuz olması sebebiyle aracı 66 yaşındaki Şeref Hamamcı'ya verdi. Hamamcı, cadde üzerinde seyrettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adamın hareketsiz yattığını gören bir sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri taksinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yapmaya başladı. Çalışmalar devam ettiği esnada taksici Şahin Yardımcı, cep telefonuyla taksi durağını aradı. Duraktaki çalışanlara durumu anlatan Yardımcı, şoförün kalp krizinden öldüğünü belirterek başsağlığı diledi. Yardımcı, “Pazar günü çalışan şoförmüş. Yeni başlamış, kalp krizi diyorlar. Ben aracın sahibini tanıyorum. Durmuş, burada da ölmüş. Ben de taksiciyim, olayı gördüm duydum, o da meslektaşımız. Üzücü bir olay, Allah rahmet eylesin. Ailesine ve kalanlara sabırlar versin. 15 yıldır taksicilik yapıyorum” dedi.

Cesedi görünce şoke oldu, şoför başkası çıktı

Taksici Yardımcı'nın durağa haber vermesinin ardından aracın sahibi Ümit Şentürk telaşla olay yerine geldi. Aracı verdiği şoför Alaattin Öztürk'ün öldüğünü sanan Şentürk, aracın içerisinde başka birinin cenazesini görünce şoke oldu. Öztürk'ün olmadığını gören Şentürk, bu kez telefonla kendisini aradı. Telefona çıkan adam, uykusuz olduğu için aracı Şeref Hamamcı'ya verdiğini söyleyince gerçek ortaya çıktı. Telefonda dakikalarca Öztürk'e tepki gösteren Şentürk, adamın öldüğünü söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker