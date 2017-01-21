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Beyoğlu’nda eğitime sinema molası

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi bu yarıyıl tatilinde de öğrencilerin karne hediyesini unutmadı. Öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca Turabibaba Kütüphanesi’nde gösterilecek olan birbirinden renkli ve eğlenceli filmlerle unutulmayacak bir yarıyıl tatili geçirecek.

Beyoğlunda eğitime sinema molası

21 Ocak 2017 11:07

Türkiye genelinde anaokulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 18 milyon öğrenci, karnelerini aldı. Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi bu yarıyıl tatilinde de ilçede eğitim gören öğrencilerin karne hediyesini unutmadı. Beyoğlu’nda yüzlerce öğrenci yarıyıl tatili boyunca Turabibaba Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gösterilecek olan birbirinden renkli ve eğlenceli filmlerle unutulmayacak bir yarıyıl tatili geçirecek.

Çocuklar sinemaya doyacak
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi’nde ara tatil boyunca 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik yapılacak sinema gösterimleri her Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Turabibaba Kütüphanesi, sinema gösterimleri ile çocukların, ara tatili kütüphane kullanarak değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.
 

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi


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