Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kara dumanlarla başlayan yangın bir anda evin her tarafını sardı. Alevlerin gökyüzüne çıktığı yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiyesine bağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan eve 4 bir yanından müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

