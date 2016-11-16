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Beyoğlu’nda ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu’nda bir ev henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Evden yükselen alevler nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü.

Beyoğlunda ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

16 Kasım 2016 18:22
Beyoğlu’nda ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kara dumanlarla başlayan yangın bir anda evin her tarafını sardı. Alevlerin gökyüzüne çıktığı yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiyesine bağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan eve 4 bir yanından müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: beyoğlu, yangın


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