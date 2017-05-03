Beyoğlu’nda faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye gören bugün öğlen saatlerinde Beyoğlu Dolapdere’de LPG’li (tüplü) aracın egzoz borusuna kaynak yapılırken, kaynak makinesine bağlı oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisi ile dükkan ve araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önlerken olayda kimsenin burnu bile kanamadı.

Olay anını gören bir vatandaş, “Kaynak yaparken patlama oldu. Patlamanın öncesinde alevler çıktı. İçerideki araba da tüp var o patlamış olabilir. Alevler dışarıya vurmadı ama dışarıya çok duman çıktı” dedi.

Trafiğin durduğu cadde ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Murat Delice

