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Beyoğlu’nda faciadan dönüldü

Beyoğlu’nda LPG’li arabanın egzoz borusuna kaynak yapılırken kaynak makinesine bağlı oksijen tüpü patlayınca facianın eşiğinden dönüldü. Patlamanın etkisi ile araç ve dükkan kullanılmaz hale gelirken olayda can kaybı yaşanmadı.

Beyoğlunda faciadan dönüldü

03 Mayıs 2017 14:01

Edinilen bilgiye gören bugün öğlen saatlerinde Beyoğlu Dolapdere’de LPG’li (tüplü) aracın egzoz borusuna kaynak yapılırken, kaynak makinesine bağlı oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisi ile dükkan ve araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önlerken olayda kimsenin burnu bile kanamadı.

Olay anını gören bir vatandaş, “Kaynak yaparken patlama oldu. Patlamanın öncesinde alevler çıktı. İçerideki araba da tüp var o patlamış olabilir. Alevler dışarıya vurmadı ama dışarıya çok duman çıktı” dedi.
Trafiğin durduğu cadde ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

Murat Delice
 


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