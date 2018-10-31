Beyoğlu'nda feci ölüm

Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Sandalcı Sokak'ta saat 15.00 sıralarında yaşandı. Bir apartmanın 5. katındaki balkondan bir kızın düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Cumhuriyet Savcısı geldi. Savcılık incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç kızın ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken polisin konuyla ilgili araştırması devam ediyor.

Oğuzcan Yazar