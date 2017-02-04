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Beyoğlu’nda gece onlarca aracın lastiği kesildi

Beyoğlu’nda gece kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 50 aracın lastiğini kesti. Sabah saatlerinde evden çıkan mahalle sakinleri gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Beyoğlunda gece onlarca aracın lastiği kesildi

04 Şubat 2017 11:30
Beyoğlu’nda gece onlarca aracın lastiği kesildi - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Devşirmeler sokak, Hacı Zeynel sokak ve çevre sokaklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kisiler mahallede sokak sokak gezerek park halindeki araçların lastiklerini kesti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçla sokak üzerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Aracının lastiği kesilen bakkal Ali Coşkun, “Sabah 8’de dükkanı açmaya geldiğimde komşum duruyordu. 'Teker patlak' dedi. 'Arabada pompa var, getireyim' dedim. 'Sizinki de patlak' dedi. O deyince fark ettim. 2 sene önce de böyle olmuştu. Tinerci eline bıçağı alıyor çiziyor, kesiyor. Bunu zevk olarak görüyor" ifadelerini kullandı
Araçlarının lastiği kesilen vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla değiştirmeye çalışırken bir kısmı da yardım bekledi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Alper Korkmaz

Etiketler: araç lastiği, beyoğlu


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