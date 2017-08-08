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Beyoğlu’nda güpegündüz silahlı market soygunu

Beyoğlu’nda motosiklet ile gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, kasiyere silah doğrultarak etkisiz getirdikten sonra kasadan 10 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Beyoğlunda güpegündüz silahlı market soygunu

08 Ağustos 2017 10:43
Beyoğlu’nda güpegündüz silahlı market soygunu - Tıkla İzle

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kasklı ve silahlı 2 gaspçı, markete girerek kasiyere silah doğrulttu. Kasiyeri silah zoruyla depoya çıkartan gaspçılar çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Kasadaki 10 bin liraya alan gaspçılar, geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından içeriye giren çevredeki esnaf, depoda kilitli kalan kasiyeri çıkarttı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ardından içeriye giren ekipler, sakinleşmesinin ardından çalışanının ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayı gören bir esnaf, “Oturuyorduk, 2 kişi geldiler biri içeride diğeri de dışarıdaydı. Soygunun ardından motosiklete atlayıp ara sokaktan kaçtılar. Birden çıkıp gittiler, ikisi de kasklıydı. Kasiyer biraz korktu, sakinleştirdik. Ardından polisi aradık” dedi.
 

Doğan Can Cesur
 


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