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Beyoğlu’nda hastane önünde bir garip kaza

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, hastane önünde park halinde olan 4 otomobile çarptı. Hastanede muayene olduktan sonra araçlarının yanına gelen sürücüler gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

Beyoğlunda hastane önünde bir garip kaza

24 Ekim 2016 10:58
Beyoğlu’nda hastane önünde bir garip kaza - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan’dan Kasımpaşa istikametine giden 34 BLC 92 plakalı hafif ticari araç sürücüsü genç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç, önce trafik levhasına ardından hastane önünde park halinde olan 4 araca çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki genç ve yanındaki arkadaşı hafif bir şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralı gençler ise vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü.

Muayeneden döndüler, şaşıp kaldılar
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazayı gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Hastaneye muayeneye gittikten sonra aracına yanına gelen Şener Özlü ve Veysel Püskülü, gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Çarpma sonucu araçlarında maddi hasar oluşan diğer sürücüler ise hastaneye götürülen gençleri ve polis ekiplerini beklemeye başladı.

“İçeride muayene oluyordum, dönünce kazayı gördüm”
Kazayı gören Tansu Tomakin, “Araç çok hızlı değildi ama araç normal hızla geldi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce beyaz araca çarptı sonrada araçlar birbirine girdi. Çocuklarda bir şey yok, muayeneye gittiler” dedi. Sezer Parlak da, “Araç yukarıdan aşağıya geldi, yukarıdaki direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra levhaya çarpıp araçlara vurdu. Arkadaşları hastaneye götürdüler, 5 araç zarar gördü” ifadelerini kullandı. Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Şener Özlü da, “Önce benim araca vurdu ve yana savurdu. Ondan sonra diğerlerine vurdu. Araçtan çıktım arkasına geçtim kaza meydana geldi” şeklinde konuştu. Aracı zarar gören Veysel Püskül ise, “Kaza esnasında içeride muayeneye oluyordum” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: beyoğlu


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