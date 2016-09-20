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Beyoğlu’nda her genç için kurs

Beyoğlu Belediyesi’nin gençlerin kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları’nın kayıtları başladı. 19 farklı branşta verilecek olan kurslar, ücretsiz ve sertifikalı olacak.


20 Eylül 2016 13:25

Beyoğlu Belediyesi’nin Şişhane ve Okmeydanı Gençlik Merkezlerinde ücretsiz olarak verdiği Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları’nın 2016-2017 dönemi için kayıtlar başladı. Gençlerin kültürel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine destek vermek amacıyla hayata geçirilen kurslarda bu dönem 19 farklı branşta eğitim verilecek. Beyoğlu’nda ikamet eden ya da öğrenim gören 15 ila 30 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği kurslar, ücretsiz ve sertifikalı olacak.

Dört farklı grupta üniversite hazırlık eğitimi
Müziğe ilgi duyan ve yeteneğini bu yönde perçinlemek isteyen gençler, Keman, Gitar, Ney, Bağlama, Horon ve Kemençe kurslarından birini tercih edebilecek. Yeni bir dil öğrenmek isteyenler ise İngilizce, Arapça, İspanyolca ile geçen yıl ilk kez verilen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği işaret dili arasından birini seçebilecek. Üniversiteye hazırlanan gençler için Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler derslerinin verileceği Üniversite Hazırlık Kursu, Şişhane’deki Gençlik Merkezi’nde 3 grup ve Okmeydanı’ndaki Gençlik Merkezi’nde bir grup olmak üzere 4 farklı grupta verilecek.

Kurslar sekiz ay sürecek
Kukla Atölyesi, Fotoğrafçılık, Gençlik Tiyatrosu ve Gençlik Korosu branşları, kurs boyunca öğrendiklerini merkezlerimizde sergilemek ve sunmak isteyen gençler için alternatif olacak. Yaklaşık 8 ay boyunca devam edecek olan kurslardan mesleki anlamda yararlanmak isteyenler, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Bilgisayarlı Muhasebe, Diksiyon ve Bilgisayar kursları arasından seçim yaparak, düzenli devam etmeleri ve sezon sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda alacakları sertifikaları kullanabilecekler.
Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu kurslara, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi ya da öğrenci belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabilecek. 


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