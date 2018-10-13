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Beyoğlu'nda işyeri yangını

Beyoğlu'nda işyeri yangını
Beyoğlu'nda işyeri yangını

Beyoğlu’nda bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Yayaköprüsü Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın işyerini tamamen kaplarken, vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Paniğe neden olan yangına ilk olarak vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Gelen ihbar üzerine hareket geçerek kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı.

Yangını gören başka bir esnaf, “Dükkanın önüne bir koku geliyordu, dışarıya çıktım baktım ve buradan duman çıktığını gördüm. Ondan sonra işyeri sahibi arkadaşlarımızı aradım geldiler. İçerisi yanıyordu. Komşularımız yangın tüpü getirdiler ve itfaiye geldi ve söndürdük” dedi. 

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