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Beyoğlu’nda kaza; 2 yaralı

Beyoğlu’nda park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beyoğlunda kaza; 2 yaralı

24 Mart 2018 04:29

Kaza, saat 02:30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Engin Cenkyılmaz yönetimindeki 34 NL 1073 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 EY 8087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Engin Cenkyılmaz ve araç içerisinde bulunan Sait Serinhava yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

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