Diğer
Kategoriler

Beyoğlu’nda köpeğin kovaladığı vatandaş 3 metreden düştü

Beyoğlu’nda evine gitmek isteyen bir vatandaş sokakta köpeğin kovalaması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten bahçeye düştü. Yerde acı içinde kıvranan vatandaşı ise düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Beyoğlunda köpeğin kovaladığı vatandaş 3 metreden düştü

03 Mart 2018 01:48

Olay, saat 23:00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmek isteyen Duyan Akbay’ı sokakta bulunan bir köpek kovalamaya başladı. Peşine takılan köpeklerden kaçmaya çalışan Akbay, apartmanın bahçesinin korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ne olup bittiğini anlamayan Duran Akbay düştüğü yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Akbay’ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri apartmana giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duran Akbay itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeye konularak düştüğü yerden çıkartıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Akbay’ın hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını ise bazı vatandaşların merakla izlediği görüldü.  

Etiketler: beyoğlu, köpek kovalama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç