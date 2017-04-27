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Beyoğlu’nda korkutan yangın!

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan eğlence mekanında çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.

Beyoğlunda korkutan yangın!

27 Nisan 2017 21:22

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

Etiketler: beyoğlu, yangın


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