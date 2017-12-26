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Beyoğlu'nda korkutan yangın!

Beyoğlu’nda bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden mi olduğu araştırılırken çıkan yangın sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyoğlunda korkutan yangın!

26 Aralık 2017 17:57
Beyoğlu'nda korkutan yangın! - Tıkla İzle

Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 17.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir iş hanının 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda işyerinde yangın çıktı.

Alevler kısa süre içerisinde bütün katı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alırken iş hanının üst katlarında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyük bir gürültüyle patlamanın meydana geldiğini ifade eden görgü şahidi, “Malzeme bırakmak için aşağıya gittiğimiz sırada büyük bir patlama oldu. Patlamanın ardından çevrede kaçışmalar oldu. Ardından alevlerin yükseldiğini gördük. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulanslar geldi’’ şeklinde konuştu.

Patlama sonrasında iş hanında meydana gelen alevli yangın kameralara yansıdı. Yangın nedeniyle camlardan kopan parçaların alevli şekilde yere düştüğü görülüyor.

İş hanında meydana gelen olayın ardından sokak, emniyet ekipleri tarafından kapatılarak çevre güvenliği alındı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları başlattı. Yapılan ilk incelemelerde emniyet ekipleri patlamanın doğalgaz ya da elektrikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar
 

 

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