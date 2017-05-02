Beyoğlu'nda kötü koku yayan eve giren zabıta şaşkına döndü

Beyoğlu'nun Yenişehir Mahallesi'ndeki Tırmık Sokak'ta yer alan bir evden gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yaprak A. isimli bir kadının, kızı Gül A. ile birlikte yaşadığı evde bir süredir onlarca canlı kedi bulunduğunu, çatıda ise kedi cesetleri gördüklerini öne süren mahalleli, muhtarlığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine birkaç kez eve gelen polis ve zabıta ekipleri, yasal dayanak olmaması nedeniyle söz konusu eve giremedi. Devreye hayvanseverlerin de girmesi üzerine, anne ve kızı ikna edilip eve girildi. Girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşılaşan hayvanseverlerin cep telefonuna yansıyan görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, söz konusu evde onlarca kedinin bulunduğu ve evin hijyenik açıdan çok kötü bir durumda olduğu görüldü.

Evin temiz, kedilerin de bakımlı olduğunu söyleyen anne ile kızı mahalleliyi çileden çıkardı

Hayvanseverlerin de öncülük etmesi üzerine imza toplayan mahalleli, bu kez Beyoğlu Kaymakamlığına başvuruda bulundu. Kaymakamlığın ve sonrasında Orman Bakanlığının devreye girmesiyle yasal süreç başlatıldı. Evcil hayvan olmadıkları için Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda olan kedilerin bulunduğu eve zabıta ve polis ekipleri, hayvanseverlerin de desteğiyle girdi. Daha önce ekiplere direndiği belirtilen anne Yaprak A. ve kızı Gül A., yine zorluk çıkardı. Asayiş ekiplerinin kontrolünde eve giren zabıta ve hayvanseverlerin kötü koku nedeniyle oldukça zorlandığı görülürken, mahalleli ise kedilerin aşılı ve bakımlı olduğunu iddia eden anne ile kızına tepki gösterdi. Mahalle sakini bir kadın, tepkisine başka bir boyut kazandırarak, kedilerin boşaltılmaması halinde evi yakacağını söyledi.

"Top oynarken kaleyi oraya kuruyoruz, kötü kokular geliyor"

Mahalle sakini çocuklar da kötü kokudan etkilenirken, Berat Ç. isimli bir çocuk, "İçeride çok kedi var ve ev çok pis. Biz de etkileniyoruz. Top oynarken kaleyi evin oraya kuruyoruz, kötü kokular geliyor. Hayvan seversin, tamam da, bu kadar kedi olmaz ki" hijyensiz evin kendilerine etkilerini anlattı.

"Rutubet ve kötü koku yüzünden ailem kızımın evinde kalıyor"

Dehşet saçan evin bitişiğindeki evde yaşayan Mustafa Durmuş isimli vatandaş, mikrop saçan bakımsız ev nedeniyle kendi evinin de zarar gördüğünü rutubetli duvarların önünde anlatarak, "Rutubet yüzünden ailem burada değil, kızımın evinde kalıyor. Zor durumdayız. Defalarca şikayette bulunduk, bir sonuç alamadık. Sonunda imza topladık bugün eve girdiler. Evin sahibi on sene önce gitti. Bu kişiler elektriği ve suyu da kaçak kullanıyor. Bu ev boşaltılsın ve temizlensin istiyoruz" diye konuştu.

Mahallelinin şikayetiyle girilen evden ilk etapta 13 kedi çıkarılırken, içeride 50'nin üzerinde kedinin daha bulunduğu öğrenildi. Gül A. isimli kız, 13 kediyle beraber hayvan rehabilitasyon merkezine götürülürken, zabıta ekipleri, polis ve hayvanseverler evden çıkarılan ilk kedilerle beraber sokaktan ayrıldı. Rehabilitasyon merkezine götürülen kedilerin tedaviden sonra tekrar anne ile kızına iade edileceği öğrenilirken, kedili evin ne zaman boşaltılacağı merak konusu oldu.

Hüseyin Coşkun



