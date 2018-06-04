Beyoğlu’nda narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Tim, günler süren fiziki ve teknik takibin ardından dün 16.00 sıralarında harekete geçti. Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaş Sokak üzerindeki bir binaya gelen ekipler, giriş katındaki daireye girmek istedi. Ekiplerin çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Tim, levyeyle kapıyı açacağı esnada içerideki şüpheli şahıs dakikalar sonra kapının kilidini açtı. Hemen eve giren ekipler, şahsı yere yatırarak kelepçelemesinin ardından alt kata inerek bir süre arama yaptı.

Dairede aranmadık yer bırakmadılar

Şüphelinin kapıyı geç açmasından dolayı depolanan uyuşturucu maddeleri tuvalete dökme ihtimaline karşın ekipler, ilk önce orayı aradı. Ardından gizlenecek yerlere bakan tim, elektrikli süpürge, yastık, şemsiye ve çöp poşetlerinin içine baktı. Koku spreyinin bile içini kontrol eden ekipler, evdeki çekmecelerde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddenin tartılmasında kullanılan hassas terazi, kilitli poşetler ve cep telefonları ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere polis tarafından el konuldu.

Doğan Can Cesur